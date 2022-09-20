Пермь, , 10:28 — REGNUM Под Пермью в ДТП с участием рейсового автобуса пострадали четыре человека. Все они госпитализированы, сообщили 20 сентября в Госавтоинспекции Пермского кая.

Автобус после ДТП Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

На момент аварии в салоне автобуса находились 25 человек. Травмы получили две женщины 1972 и 1955 годов рождения, мужчина 1986 г. р. и молодой человек 2001 г. р. Они с травмами различной степени тяжести доставлены больницу.

Напомним. авария произошла вечером 19 сентября трассе Подъезд к г. Перми. По дороге М-7 «Волга» со стороны Красавинского моста в направлении шоссе Космонавтов двигался самосвал под управлением мужчины 1982 г. р. По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался двигавшийся в попутном направлении автобус.

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