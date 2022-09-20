Туринск, Свердловская область, , 10:28 — REGNUM В Туринском районе Свердловской области выявлено нецелевое расходование средств по нацпроекту «Культура». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общей сложности растрачено 583 тысячи рублей. Ведомство добивается возвращения денег в местный и областной бюджеты.

Установлено, что районное социально-культурное объединение в 2021 году провело ремонт Дома культуры, расположенного в селе Городище. Учреждение оплатило работы по устройству желобов общей протяженностью 7,2 километра, но фактически установили 100 метров. Растрата составила 583 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбудили дело. Гендиректору учреждения назначили штраф в размере 20 тыс. рублей. Прокуратура направила иск в суд с требованием возместить бюджетные средства.