Магнитогорск, Челябинская область, , 10:27 — REGNUM В Челябинской области две жительницы Магнитогорска пострадали от вымогателей в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Интернет ИА REGNUM

Одной из пострадавших стала 23-летняя женщина. Она получила уведомление о несанкционированном доступе к её странице, поменяла пароль, а когда вошла в свой аккаунт, то увидела сообщение от неизвестного пользователя. К сообщению были прикреплены откровенные видео и фото с изображением гражданки и снимки её паспорта. Эти материалы хранились в альбомах. Злоумышленники получили к ним доступ и потребовали три тысячи рублей, угрожая в противном случае разослать пикантные материалы родственникам и друзьям гражданки. Но потерпевшая проигнорировала требование и вымогатели сообщили ей, что все фотографии уже опубликованы.

От аналогичных действий злоумышленников пострадала и её 19-летняя землячка. Вымогатели требовали с неё 30 тысяч рублей. По обоим случаям заведены уголовные дела. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от вымогателей в соцсетях пострадали несколько челябинцев. Полицейские призывают граждан не размещать свои интимные материалы в интернете.