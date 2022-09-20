София, , 10:25 — REGNUM Сильный пожар возник в пригородном пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Монтана — Бойчиновцы на северо-западе Болгарии. Об этом 20 сентября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Поезд xjrshimada

По предварительным данным, возгорание произошло на станции Монтана в первом вагоне состава из-за короткого замыкания в системе электрической проводки.

Сообщений о пострадавших нет.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.

Огонь был оперативно потушен.