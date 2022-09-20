В Болгарии на железнодорожной станции загорелся пассажирский поезд
София, 20 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сильный пожар возник в пригородном пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Монтана — Бойчиновцы на северо-западе Болгарии. Об этом 20 сентября сообщает софийский информационный портал News. bg.
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Поезд
По предварительным данным, возгорание произошло на станции Монтана в первом вагоне состава из-за короткого замыкания в системе электрической проводки.
Сообщений о пострадавших нет.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.
Огонь был оперативно потушен.