Бишкек, 20 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов начинаются у границы с Таджикистаном, сообщает 20 сентября Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM На границе с Киргизией

Отмечается, что работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств будут проводится в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области.

Места проведения работ оцепят и возьмут под охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, Киргизия и Таджикистан подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира.

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