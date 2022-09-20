Грозный, 20 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Чечне состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России. В 2022 году он пройдет в новом статусе — ранее фестиваль был Северо-Кавказским. В 2021 году глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым территория проведения ежегодного форума была расширена еще на один округ — Южный.

Donland.ru Спортивные секции

В 2022 году в фестивале будут участвовать, помимо субъектов ЮФО и СКФО, еще и представители Южной Осетии, Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Фестиваль стартует 23 сентября в Грозном. В течение трех дней его участники будут бороться за звание победителя, участвуя в состязаниях по национальным видам спорта, в том числе в перетягивании каната, армрестлинге, борьбе на поясах, поднятии и переносе тяжестей, силовом двоеборье, стрельбе из лука и других видах спорта.

По правилам фестиваля в следующем году его будет принимать тот субъект, чья команда победила в предыдущем.