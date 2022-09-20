Сеул, 20 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Напомним, что США — второй пункт в программе зарубежной поездки южнокорейского лидера.

19 сентября в Лондоне глава Южной Кореи присутствовал на церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Из Нью-Йорка Юн Сок Ёль отправится в Оттаву, где встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

20 сентября южнокорейский лидер выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью на тему единства стран, разделяющих ценности свободы. Он напомнит о приверженности Сеула защите мира от угрозы ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

В кулуарах сессии ГА ООН президент Южной Кореи проведёт ряд двусторонних встреч, включая встречу с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, Юн Сок Ёл встретится с представителями американских деловых и научных кругов.