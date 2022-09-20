Саратов, 20 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. О завершении летней оздоровительной кампании заявили в Саратовской области. Работали в регионе летом 655 учреждений детского отдыха, сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Всего оздоровительными мероприятиями и досугом в летний период охватили почти 200 тыс. детей. По госпрограмме «Детского туристического кешбэка» в Саратовской области приняли участие 28 оздоровительных лагерей.

В саратовских лагерях поправили здоровье 220 детей, прибывших с территории б. УССР, ДНР и ЛНР.

Во всех оздоровительных учреждениях проводились мероприятия патриотической направленности.

Для старшеклассников в период летних каникул организовали 38 ярмарок вакансий. На подработку трудоустроились 8,3 тыс. подростков.

Ранее ИА REGNUM передавало, депутат Госдумы настаивает на возвращении государства в сферу отдыха и оздоровления детей.

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