Воронеж, , 10:20 — REGNUM Движение по мосту через Дон в Рамонском районе Воронежской области будет полностью закрыто с 1 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дорожная разметка

Движение по мосту через реку Дон на км 3+322 автомобильной дороги обход Воронежа в Рамонском районе ограничат, а затем и полностью закроют в связи с проведением капитального ремонта.

Автомобилистам предлагается использовать объездные пути — по сети автомобильных дорог общего пользования через мостовой переход в Семилукском районе. Для пропуска транзитного транспорта грузоподъёмностью не более 10 тонн организовано реверсивное движение по наплавному мосту, установленному на время производства работ слева по ходу движения из села Новоживотинное.

Завершение работ запланировано на декабрь 2023 года.