Штат Луизиана, США, , 10:20 — REGNUM Американский рэпер Mystikal (Майкл Тайлер) не признал себя виновным в изнасиловании и нанесении побоев женщине в своем доме в Луизиане. Об этом 20 сентября сообщает Billboard.

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В июле 2022 года музыканта арестовала полиция и предъявила обвинения в хранении наркотиков, изнасиловании и избиении женщины, имя которой не называется. Адвокат рэпера Джоэл Пирс опроверг их и заявил, что его клиент «не представляет», о чём говорит обвинитель.

ИА REGNUM напоминает, что Mystikal провёл шесть лет тюремного заключения после того, как признал себя виновным в сексуальном насилии и вымогательстве. Это произошло ещё в 2003 году.

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