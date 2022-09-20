Москва, , 10:20 — REGNUM Сегодня, 20 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днём республики, сообщается на сайте Кремля.

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что этот праздник стал символом героизма югоосетинского народа, в упорной борьбе отстоявшего своё законное право на свободу и независимость.

«Россия продолжит оказывать содействие братскому народу Южной Осетии в решении социально-экономических задач и в обеспечении национальной безопасности», — отметил Путин и пожелал гражданам мира и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения.

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