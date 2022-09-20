Якутск, , 10:29 — REGNUM В Намском районе Якутии выявлен факт мошенничества. Мужчина из Якутска обещал помочь жительнице муниципалитета в получении водительского удостоверения, но перестал выходить на связь, получив деньги за «услугу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

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Мужчина размещал объявление о возможности купить водительское удостоверение в социальных сетях. Женщина заплатила за права 47 тыс. рублей, но не получила документ — якутянин перестал выходить на связь. Всего за свои услуги он просил 65 тыс. рублей.

Житель Якутска был ранее судим. Теперь его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске женщина купила водительское удостоверение за 45 тыс. рублей. Нарушение закона было выявлено, когда она предъявила фальшивые права сотрудникам Госавтоинспекции.