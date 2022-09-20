Москва, 20 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей Су-34, применяющих высокоточные ракеты Х-29Т в ходе специальной военной операции.

Mil.ru Су-34

На опубликованных кадрах показана предполетная подготовка истребителей, подвеска ракет, а также вылет на боевое задание и возвращение на аэродром базирования.

По словам заместителя командира авиационной эскадрильи, экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов ВСУ и средств ПВО.

«Высокоточное оружие, которое позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем. Сейчас вот представлена ракета Х-29Т», — отметил российский военнослужащий.

Он также уточнил, что ракета Х-29Т позволяет на дальности до 30 км распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны обнародовало видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ во время специальной военной операции российских Вооружённых сил по денацификации на территории б. УССР.

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