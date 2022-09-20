Гатчина, Ленинградская область, , 10:25 — REGNUM Во время реставрации чердака музея-усадьбы художника Павла Щербова в Гатчине нашли тайник с револьвером и письмами писателя Александра Куприна, сообщили 20 сентября в пресс-службе музея.

Найденный в тайнике в музее-усадьбе Щербова револьвер vk.com/myzeysherbova

Тайник с личными вещами и документами хозяина усадьбы располагался на чердаке, в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила его во время рабочего совещания с реставраторами. В укромном месте находились револьвер системы Smith & Wesson, принадлежавший Щербову, ежедневник с рисунками, письма и телеграммы Александра Куприна — близкого друга художника, а также документы XVIII века.

«Согласно действующему законодательству, револьвер на время отправили в местное отделение Министерства внутренних дел. В полиции дадут заключение, что оружие не боевое, затем вернут музею», — уточнили в музее.

Отметим, что это не первый тайник, обнаруженный в музее. В 2019 году также на чердаке усадьбы был найдет тайник с личными вещами художника — альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами.

«Находки, очевидно, связаны: Павел Щербов сам заложил оба тайника в бетонные блоки. Причины, которые побудили художника сделать это, предстоит тщательно изучить. Найденные документы и предметы ожидает экспертиза, а после открытия музея — почётное место в обновленной экспозиции», — добавили в пресс-службе.

Напомним, Павел Егорович Щербов (1866 — 1938) — известный русский художник-карикатурист. Его работы печатались в сатирических изданиях «Шут», «Лукоморье», «Столица и усадьба», а также экспонировались на художественных выставках.

Усадьба Щербова была построена в 1911 году архитектором Степаном Кричинским в стиле северный модерн. В 1992 году в ней открылся музей, а с 2021 года здание находится на реставрации, которая продлится до 2023 года.