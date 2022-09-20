Владимир, 20 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Симфонию-действо «Перезвоны» исполнит Московский государственный академический камерный хор в Центре классической музыки Владимира, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Минин-хоре.

Марина Каширская ИА REGNUM Старые ноты

Сочинение написано для чтеца, сопрано, тенора, большого хора, гобоя и ударных. Как отметили в Минин-хоре, шедевр композитора Валерия Гаврилина ни что иное, как русская мистерия с элементами сюжетности и хорового театра. По жанру это симфония-действо с подзаголовком «По прочтении Василия Шукшина», где чередуются массовые сцены, монологи героя и инструментальные интерлюдии.

В концерте участвует ансамбль ударных Владимирского губернаторского симфонического оркестра Vladimir Percussion Group.

Дирижер — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Зрителей ждут 30 сентября в 18:00 в Центре классической музыки.