Ярославль, 20 сентября 2022, 10:32 — REGNUM Суд вынес решение компенсировать моральный вред бывшему работнику Ярославского моторного завода за приобретение профессионального заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ярославской прокуратуры.
Мужчина в 2011–2017 годы работал на Ярославском моторном заводе испытателем двигателей. Он получил вибрационную болезнь. Согласно закону, за получение работником повреждения здоровья работодатель обязан компенсировать ему моральный вред. Мужчина обратился в прокуратуру, которая провела проверку.
Решение Дзержинского районного суда в законную силу не вступило.
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