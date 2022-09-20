Ярославль, 20 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Суд вынес решение компенсировать моральный вред бывшему работнику Ярославского моторного завода за приобретение профессионального заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ярославской прокуратуры.

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Мужчина в 2011–2017 годы работал на Ярославском моторном заводе испытателем двигателей. Он получил вибрационную болезнь. Согласно закону, за получение работником повреждения здоровья работодатель обязан компенсировать ему моральный вред. Мужчина обратился в прокуратуру, которая провела проверку.

«Удалось доказать, что профессиональное заболевание получено работником вследствие отсутствия безопасных условий труда на рабочих местах. Заявленные требования судом удовлетворены, в пользу работника с предприятия взыскано 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Решение Дзержинского районного суда в законную силу не вступило.