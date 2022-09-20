Париж, 20 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Парижский апелляционный суд утвердил обвинения в рамках расследования предвыборных счетов французского политика Жан-Люка Меланшона во время президентских выборов 2017 года, сообщает Le Figaro.

Sudouest.fr Жан-Люк Меланшон

Судьи рассматривали с ноября 2018 года использование государственных средств командой кандидата для президентской кампании 2017 года. «Эра народа» выставила кандидату счет на 440 027 евро за аренду помещения, компьютерного оборудования и услуги четырех сотрудников.

Жан-Люк Меланшон оспаривает какие-либо нарушения, в частности, в отношении найма помощников в Европейском парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, финалист президентских выборов во Франции Марин Ле Пен назвала «неумолимым» «великое возвращение народов Европы», «политическую революцию» и «отказ от Европейского союза», который «уже даже не федеральный, а имперский».

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