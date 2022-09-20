Вашингтон, 20 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов, которые использовались в Афганистане, в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Исламской Республике. Об этом сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как уточнил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, речь идёт о 46 воздушных судах, среди которых самолёты общего назначения C-208, лёгкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолёты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk. Пилоты афганских ВВС успели перевезти их в Узбекистан после смены власти в стране.

«План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма», — пояснил собеседник издания.

По его словам, на данный момент более вероятно, что соглашение будет включать доступ к информации, которой располагают Узбекистан и Таджикистан о террористических сетях в Афганистане. При этом представитель Пентагона Роберт Лодевик подчеркнул, что США не стремится к какому-либо базированию или «постоянному присутствию вооружённых сил США в Центральной Азии с какой-либо целью».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что американские военные продолжают наблюдение за происходящим в Афганистане. По его словам, при угрозе национальной безопасности США будут готовы нанести удары по Афганистану, заверив, что у Вашингтона для этого есть средства.

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