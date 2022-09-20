Луганск, 20 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В посёлке Краснореченское Кременского района Луганской Народной Республики погибли семь мирных жителей. Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, в результате обстрела киевскими боевиками посёлка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей, в том числе три ребёнка — близнецы 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения.

Обстрел произошёл вечером 19 сентября, разрушено два дома.