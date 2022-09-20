Москва, 20 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На одном из следующих заседаний ЦБ РФ мог бы рассмотреть вариант снижения ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Учитывая необходимость балансирования политики ЦБ РФ между стимулирующими задачами и задачами регулирования инфляции, можно было бы на одном из последующих заеданий рассмотреть возможность снижения ключевой ставки еще 50 б. п., — сказал Фиапшев. — Снижение ключевой ставки, снижение стоимости заимствований, прежде всего для бизнеса, следует рассматривать как одно из важнейших направлений поддержки российской экономики в беспрецедентных для нее условиях. Эти условия вызвали необходимость ее масштабной структурной трансформации, цели которой трудно достижимы, когда кредит мало доступен, когда его доля в совокупности источников финансирования инвестиций в предприятия балансируется на уровне 10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев рассказал, что потенциал снижения ключевой ставки в краткосрочном периоде нельзя считать исчерпанным.