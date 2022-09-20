Лондон, 20 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал объектом критики в связи с появившейся в сети видеозаписью, на которой он поет «Богемскую рапсодию» британской рок-группы Queen перед похоронами британской королевы Елизаветы II, сообщает New York Post.

The White House Джастин Трюдо

По сообщениям канадской прессы, Трюдо и другие члены делегации Канады вместе с пианистом Грегори Чарльзом спели этот хит 17 сентября в одном из лондонских отелей.

«После обеда в субботу [17 сентября] премьер-министр присоединился к небольшому собранию членов канадской делегации, которые собрались вместе, чтобы воздать должное жизни и служению Ее Величества», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

В свою очередь, Чарльз указал канадским СМИ, что он сыграл несколько британских номеров в качестве «дани уважения».

«Не видел видео, но я с небольшой группой канадцев смог провести несколько великолепных минут с премьер-министром поздним вечером в субботу. В вестибюле стояло пианино, и я сыграл несколько британских мелодий в качестве спонтанного проявления дани уважения», — сказал он.

Тем не менее либеральный премьер-министр привлек к себе пристальное внимание в Интернете, и ряд пользователей Twitter возмущались главой государства.

«Британия оплакивает свою королеву, а Джастин Трюдо поет слова «легко пришло, легко ушло, для меня это не имеет значения». Он мерзкий, глупый или грубый, выберите одно или все три», — написал один из пользователей Twitter.