Кувандык, Оренбургская область, 20 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области вновь крупный природный пожар. Он начался днём 19 сентября. Борьба с огнём идёт до сих пор, сообщили 20 сентября в региональном минприроды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Горит лесной массив в Кувандыкском лесничестве. Тушение осуществляется силы Кувандыкского и Орского лесопожарных формирований.

Вечером 19 сентября пожар на площади 1 гектар березового леса удалось локализовать. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале сентября восток захлестнула волна ландшафтных пожаров, в том числе в Кувандыкском городском округе. Водили режим ЧС межмуниципального характера.