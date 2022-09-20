Омск, 20 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области обнаружили и потушили три лесных пожара — в Любинском, Омском и Черлакском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в Главном управлении лесного хозяйства (ГУЛХ) региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Пожар в Омском районе произошёл ночью 20 сентября. По словам и. о. директора Подгородного лесхоза Хасана Шарипова, причина возгорания возмутительна: люди вывезли свой мусор, вывалили его рядом с лесом, а ночью подожгли.

Зарево от пожара заметили жители деревни Подгородка. Огнеборцы среагировали быстро, отстояв лес от огня. На место возгорания вылили почти тонну воды. По состоянию на 20 сентября оно ещё дымится, проливка продолжается.

Материалы о нарушении лесного законодательства передали правоохранителям.

О возгорании в Черлакском лесхозе 19 сентября сообщила пожарная часть. Возгорание произошло по вине людей: огонь шёл от обочины автомобильной дороги через поле и за короткое время добрался до берёзового леса. Его потушили в короткие сроки.

Пожар в Любинском лесхозе тушили 19 сентября с утра и до 17:00. Его причиной также стало неосторожное обращение людей с огнём.

«Благодаря слаженной работе лесоводов и наличию качественной, исправной техники, во всех трёх случаях пожары потушены быстро, и деревья не пострадали», — подчеркнули в ГУЛХ. Жителей Омской области призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Добавим, 20 сентября в Омской области по условиям погоды прогнозируется третий класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки возникло три лесных пожара.

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