Москва, 20 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В России существенная часть источников ускорения инфляции лежит вне монетарной сферы и, соответственно, слабо регулируется процентной политикой Центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

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«Пределы снижения ключевой ставки увязываются регулятором с перспективами развития ценовой ситуации, риски усугубления которой обуславливаются им же, — отметил он. — В этой логике теряются иные, кроме антиинфляционных, установки денежно-кредитной политики, равно как и сужается функционал ее важнейшего инструмента — ключевой ставки. Это имело место и ранее, когда регулятором явно переоценивались инфляционные риски, а точнее их монетарные импульсы, что и продемонстрировал период пандемии, вызвавший необходимость реализации беспрецедентного за последние восемь лет смягчения режима монетарной политики».

С учетом этого, как полагает Фиапшев, а также задач заявленной структурной перестройки экономики РФ потенциал снижения ключевой ставки в краткосрочном периоде нельзя считать исчерпанным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что в РФ, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, не стоит ждать массовой выдачи кредитов.