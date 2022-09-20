Липецк, 20 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Аэропорт Липецка остаётся закрытым до 03:45 мск 28 сентября, это следует из сообщения Росавиации от 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточнили в ведомстве.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме, сообщили в Росавиации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим ограничения на полёты действует с 24 февраля.