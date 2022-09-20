Самара, 20 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Более 900 млн рублей направят из средств федерального бюджета на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Владимир Волков/vk.com Эскиз парка

Вопросы благоустройства территорий региона рассматривался на заседании областного правительства.

Так, в области в рамках данного проекта в 2023 году намерены благоустроить 141 общественную территорию, 272 дворов. Еще 140 общественных пространства и 272 двора намерены преобразить в 2024 году, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что помимо этого, в 2023 году в области реализуют проекты создания комфортной городской среды, которые стали победителями VI Всероссийского конкурса: проект благоустройства территорий около железнодорожного моста «Север и юг. Привокзальные площади» в Кинеле, «Парк Дубки — источник энергии» в г. Новокуйбышевске и «Александровская аллея» в Октябрьске.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской областиАлександра Мордвинова, вскоре состоится второй этап всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и малых исторических поселениях. От региона в дополнительном конкурсе смогут принять участие Похвистнево, Жигулевск, Нефтегорск, Чапаевск.