Донецк, 20 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:42 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ обстреляла населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике.