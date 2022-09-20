Артиллерия ВСУ нанесла удар по Кировскому району Донецка
Донецк, 20 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
В 9:42 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ обстреляла населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике.