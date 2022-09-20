Североморск, Мурманская область, 20 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Северный флот (СФ) ВМФ России провёл лётные тактические учения отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО по воздушному прикрытию группировок кораблей СФ в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Миг 29

В ходе учений, проходивших в сложных метеорологических условиях над Кольским полуостровом и над Баренцевым морем, были отработаны задачи по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, по ведению воздушного боя на различных дистанциях в составе авиационных звеньев, а также ряд других задач.

пресс-служба СФ «Вместе с опытными пилотами в мероприятии приняли участие молодые лётчики. Они выполнили полётные задания на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ».

Всего за время учений лётчики-истребители отработали четыре лётные смены, в ходе которых было совершено более 40 самолётовылетов.

Как сообщало ИА REGNUM, более десяти бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота в рамках военных учений осуществили перебазирование на запасные аэродромы в Калининградской области.