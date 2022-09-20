Лондон, 20 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В 2023 году власти Великобритании намерены потратить на военную помощь нацистскому киевскому режиму не менее £2,3 млрд в ($2,63 млрд). Об этом 20 сентября сообщает британская газета Financial Times.

UK Government Лиз Трасс

По данным издания, в течение нынешней недели премьер-министр страны Лиз Трасс в ходе своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявит о планах Лондона предоставить Киеву в 2023 году суммы равной или превышающей выделенные в 2022 году средства в размере £2,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на 21 сентября.