Элиста, 20 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В двух школах Элисты с 1 сентября организовано три учебных смены. Информацию, появившуюся в социальных сетях, подтвердила прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве Калмыкии 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

В ходе инспекции ​установлены факты несоблюдения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства о недопустимости обучения детей в три смены. Кроме того, в образовательных учреждения неравномерно была распределена недельная нагрузка для учеников разных классов.

​В адрес руководителей школ внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административном правонарушении.