Донецк, 20 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Киевские боевики открыли огонь по Донецку. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

В 9:25 сотрудники представительства зафиксировали удар артиллерии по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли в Донецкой Народной Республике посёлок Зайцево.