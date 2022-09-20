Пекин, 20 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Ученые в Китае создали первого в мире клонированного дикого арктического волка и назвали его «Майя». Успешное клонирование вида, обитающего в высокогорной арктической тундре канадских островов, считается важным достижением в сохранении редких и исчезающих видов с помощью технологий. Об этом сообщает информационное агентство Indian Express.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полярный волк

«Чтобы спасти редкий и исчезающий вид, мы начали исследовательское сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию полярного волка в 2020 году. После двух лет кропотливых усилий арктический волк был успешно клонирован», — сказал директор пекинской Sinogene BiotechnologyCo Ми Цзидун.

Первого в мире клонированного волка показали на видео через 100 дней после его рождения в лаборатории. Ожидается, что в ближайшее время будет создан ещё один клон полярного хищника.

По словам руководства компании, у волчицы по кличке Майя отличное состояние здоровья. Донорская клетка была получена из образца кожи дикой самки арктического волка, а ее яйцеклетка была взята у самки собаки. Суррогатной матерью Майи стала собака породы бигль, поскольку она имеет общее генетическое происхождение с древними волками, что увеличивает успех в клонировании.

Отметим, что первый опыт клонирования был получен в 1996 году шотландским учёным, который клонировал овцу по кличке Долли.

Как сообщалоИА REGNUM, за 20 лет ведения мониторинга этим летом в Норвегии родилось в общей сложности 72 новых помета песцов, где зарегистрировано 334 детёныша.

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