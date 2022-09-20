Донецк, 20 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли в Донецкой Народной Республике посёлок Зайцево. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:15 зафиксирован удар с позиций киевских боевиков в Дылеевке. По Зайцево выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли в Донецкой Народной Республике посёлок Зайцево.