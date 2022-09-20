Донецк, 20 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстрелян город Макеевка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:20 с позиций в Орловке киевские боевики открыли огонь по Кировскому району Макеевки. Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ нанесла удар по населённому пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике.