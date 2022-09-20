Донецк, 20 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Артиллерия ВСУ нанесла удар по населённому пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:15 зафиксирована атака с позиций в Орловке. По Яковлевке выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, город Ясиноватая Донецкой Народной Республики попал под обстрел ВСУ.