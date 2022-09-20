Кишинёв, 20 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) бросит все силы, чтобы мэр Кишинёва Ион Чебан не смог переизбраться на данных пост. Об этом в эфире канала JurnalTV заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Борис Иогансон. Сговор у кулака. 1933

«Цель нашей партии, чтобы Ион Чебан не был мэром после 2023 года, и мы сделаем всё возможное, чтобы господин Чебан больше не был мэром», — сказал Спыну.

Он отметил, что имеет опыт руководства предвыборными кампаниями. Планируется провести расчёты, чтобы добиться для Кишинёва «проевропейского мэра».

Напомним, в сентябре молдавское агентство Omega сообщило, что руководство ПДС якобы обсуждало высокую популярность Чебана у населения: согласно опросам, действующий мэр набирает 47%, а среди представителей ПДС лучший результат — 7%. В августе Чебан заявил, что ожидает возбуждения против него уголовных дел перед выборами.