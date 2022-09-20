Донецк, 20 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Город Ясиноватая Донецкой Народной Республики попал под обстрел ВСУ. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:13 сотрудники представительства зафиксировали удар с позиций в Орловке. По Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.