Москва, 20 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Член Совфеда Владимир Джабаров допускает, что на время вступления в Генассамблее ООН главы МИД России Сергея Лаврова западные «партнеры» покинут зал заседаний.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

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«Смею предположить, что наши западные «партнёры» для того, чтобы продемонстрировать «изоляцию» России солидарно покинут в момент выступления российского министра зал заседаний», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

При этом, по его мнению, подобную выходку 20−30 стран, представляющих НАТО и ЕС, никто толком и не заметит.

«А теперь главное. Если кто-то считает, что наши оппоненты выйдут из зала, чтобы не слушать выступление Лаврова, то глубоко заблуждается. Они наперегонки побегут в кабинеты своих представительств при ООН, чтобы, используя прямую трансляцию из зала пленарных заседаний, самым внимательнейшим образом прослушать то, что скажет наш министр», — убежден сенатор.

Джабаров не исключает, что он ошибается в своих рассуждениях.

«Возможно, я ошибаюсь. И наши оппоненты поведут себя достойно, не будут делать никаких демаршей. Но что-то подсказывает, что это будет именно так, как я предположил. Поживём — увидим», — написал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке.

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