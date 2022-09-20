Москва, 20 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам с Белоруссией может быть внесен на ратификацию в Госдуму и Совфед в октябре 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Minfin.gov.ru Алексей Сазанов

«Существовала вторая проблема, когда, например, предприятие в Республике Беларусь, которое производит табак, поскольку у них ставка акциза в три раза ниже сейчас, чем российская, они просто, производя внутри Белоруссии, поставляли часть товаров на российский рынок, уплачивая де-факто ставки акциза по белорусским ставкам. Такой «серый импорт» существовал. Вот эту проблему призвано решить второе соглашение, которое сейчас уже будет подписано министром финансов до конца октября и поступит на ратификацию в Думу и Совет Федерации в октябре–ноябре, где как раз к 2027 году между нами и Республикой Беларусь выровняем ставки акциза», — сказал заместитель министра.