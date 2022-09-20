Йошкар-Ола, 20 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. За неделю с 12 по 18 сентября в Марий Эл зарегистрировано 3825 случаев ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), что превысило пороговый уровень на 1,7%. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

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При этом в возрастной группе от 15 лет и старше пороговый уровень по заболеваемости ОРВИ превышен на 72,7%. В остальных возрастных группах превышение эпидпорога заболеваемости не наблюдается.

В целом по республике показатель заболеваемости составил 56,6 на 10 тыс. населения, среди подростков от 15 лет и старше — 33.3 на 10 тыс. населения.

Случаи гриппа на территории республики не зарегистрированы.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 16 сентября, вакцинацию против гриппа в Марий Эл прошли 74 160 жителей республики. В числе привитых — 22 080 несовершеннолетних.