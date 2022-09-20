Осло, 20 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Норвежский шахматист, чемпион мира Магнус Карлсен отказался от борьбы с американцем Хансом Ниманном в онлайн‑турнире Julius Baer Generation Cup.

Lennart Ootes Магнус Карлсен

Карлсен играл чёрными в шестом туре соревнований и сдался после второго хода. Это его единственное поражение на турнире, в остальных партиях он одержал четыре победы и ещё три завершил вничью.

В начале сентября Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в после поражения белыми фигурами от 19‑летнего Ниманна. Тогда он не объяснил свое решение, но многие заподозрили американца в нечестной игре.