Москва, 20 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Приём документов на оформление для граждан России заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет возобновил консульский департамент министерства иностранных дел РФ. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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«С 20 сентября сего года в системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ставшие причиной временной приостановки оформления этих загранпаспортов технические сложности устранены, а также приняты дополнительные меры по обеспечению стабильной работы по оформлению и выдаче живущим за границей гражданам РФ паспортов с электронным носителем информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что Федеральное агентство по туризму и МИД России приступили к работе по перезапуску единой электронной визы для граждан 52 стран.