Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. На Камчатке сильные дожди могут вызвать подъём уровня воды в реках в период с 21 по 23 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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До отметки неблагоприятного значения 21 сентября могут подняться уровни воды в реках Большой Воровской в районе села Соболево, Большой Быстрой у села Малки, Плотникова в районе посёлка Дальнего. Спасатели предупредили, что возможно подтопление дорог, придомовых территорий и огородов. Возможны сходы селевых потоков.

22 и 23 сентября, когда циклон сместится на север Камчатки, прогнозируется подъём на 40 см уровня воды в реках Пенжинского и Олюторского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается ликвидация последствий сильных ливней и подсчитывается ущерб населению.