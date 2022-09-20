Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Ростовский международный аэропорт «Платов» останется закрытым до 28 сентября. Соответствующее решение приняла Росавиация 20 сентября, передаёт ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 28 сентября», — уточнили в министерстве транспорта Ростовской области.

Напомним, что режим ограничения полётов Росавиация продлила в 11 аэропортах России. Такие меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.

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