Баку, 20 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность Баку к переговорам о нормализации отношений с Ереваном в ходе встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба азербайджанского МИД.

mod.gov.az Армия Азербайджана

Байрамов заверил, что в Баку не заинтересованы в дестабилизации обстановки. Азербайджан продолжает восстановительные работы в Карабахе и возвращает в регион людей, которые ранее вынужденно покинули его.

«Министр ещё раз подчеркнул готовность к безотлагательным переговорам между лидерами в направлении обеспечения прочного мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и итогами встречи в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Байрамов отметил, что Армения препятствует нормализации отношений и грубо нарушает свои обязательства в рамках трёхсторонних заявлений по урегулированию в Карабахе.

В пресс-службе МИД Армении, в свою очередь, сообщили о готовности Еревана быть вовлеченным «в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений» с Азербайджаном.

При этом, как отмечается, глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские военные должны покинуть армянскую территорию. В целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы.

Читайте также: Блинкен призвал Армению и Азербайджан не решать противоречия военным путём