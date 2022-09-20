Сеул, 20 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Таможенные службы Южной Кореи и Таиланда провели совместную операцию по пресечению поставок наркотических средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в результате четырехмесячной операции было изъято 22 кг наркотиков и 290 тыс. запрещенных таблеток.

Известно, что совместная операция была проведена на фоне резкого роста контрабанды наркотиков из Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии.

Известно, что в 80% случаев контрабанда осуществлялась через международную почту, в 11% случаев — эспресс-доставку, в 6% случаев — авиаперевозки.