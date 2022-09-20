Донецк, 20 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:42 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 сентября город Сватово в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

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