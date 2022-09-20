Москва, 20 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На северо-западе Москве в районе Митино в коммунальной зоне Пенягино на земельном участке площадью 2,4 га построят предприятие по выпуску упаковки, сообщается на портале мэра столицы.

Картонная упаковка

Объем инвестиций в реализацию масштабного проекта составит 1,6 млрд рублей. На новом предприятии площадью 25 тыс. кв. метров будет создано 90 рабочих мест.

На предприятии планируют выпускать упаковку типа тетрапак, картон, а также синтетическую пленку и клеевую основу для этикеток для упаковки различных видов товаров, в том числе пищевых и промышленных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории 3,5 га при поддержке инвесторов создадут три новых производства.

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